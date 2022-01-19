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На трассе М1 ГУБОП задержал футбольного фаната с партией амфетамина

Футбольного фаната с партией амфетамина взяли стражи порядка. Спецоперацию провели бойцы ГУБОП. 25-летнего дилера задержали на трассе М1 во время перевозки запрещенного груза. Ехал торговец на автомобиле такси. В машине правоохранители нашли более 1 килограмма амфетамина.

В отношении парня возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурант является активным участником околофутбольного движения неонацистской направленности, ранее имел проблемы с законом.

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