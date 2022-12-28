На трассе М1 погиб водитель большегруза, Volkswagen сбил 17-летнего юношу, мужчина попал под колеса Renault

Информация о происшествиях на дорогах Беларуси. Хронику самых серьезных ДТП подготовил Юрий Шевчук.

Авария на трассе М1, погиб водитель большегруза. Предварительно, дальнобойщик уснул за рулем, в результате чего автопоезд DAF выехал на разделительную полосу, где врезался в опору моста. Машина загорелась. Известно, что ДТП произошло 28 декабря около 5 утра на участке М1 между Столбцами и Кобрином. Спасти водителя было уже невозможно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели.

Пружанский район

Еще одна жертва ДТП в Пружанском районе.

Вблизи деревни Слонимцы водитель автомобиля Volkswagen сбил 17-летнего подростка. Молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и был незаметен в темноте, поскольку фликера на нем не было. От полученных травм парень погиб на месте.

Минский район

По предварительной информации, в Минском районе водитель автомобиля Renault ехал по парковке торгового центра и сбил мужчину, который шел во встречном направлении и не был обозначен фликерами. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Лидский район

Перевернулась, потеряв контроль над управлением. 51-летняя водитель автомобиля Renault в Лидском районе не смогла удержать транспортное средство во время движения. Хетчбек, выскочив на встречную полосу, вылетел в кювет. Там машина завалилась на крышу. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

В Китае произошло массовое ДТП с участием двух сотен автомобилей

По предварительным данным, один человек погиб, десятки были ранены в результате массового ДТП в Китае. Причиной инцидента стал туман и крайне неблагоприятные погодные условия в целом. В районе происшествия образовалась огромная пробка.