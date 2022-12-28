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На трассе М1 погиб водитель большегруза, Volkswagen сбил 17-летнего юношу, мужчина попал под колеса Renault
Информация о происшествиях на дорогах Беларуси. Хронику самых серьезных ДТП подготовил Юрий Шевчук.
Авария на трассе М1, погиб водитель большегруза. Предварительно, дальнобойщик уснул за рулем, в результате чего автопоезд DAF выехал на разделительную полосу, где врезался в опору моста. Машина загорелась. Известно, что ДТП произошло 28 декабря около 5 утра на участке М1 между Столбцами и Кобрином. Спасти водителя было уже невозможно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели.
Пружанский район
Еще одна жертва ДТП в Пружанском районе.
Вблизи деревни Слонимцы водитель автомобиля Volkswagen сбил 17-летнего подростка. Молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и был незаметен в темноте, поскольку фликера на нем не было. От полученных травм парень погиб на месте.
Минский район
По предварительной информации, в Минском районе водитель автомобиля Renault ехал по парковке торгового центра и сбил мужчину, который шел во встречном направлении и не был обозначен фликерами. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Лидский район
Перевернулась, потеряв контроль над управлением. 51-летняя водитель автомобиля Renault в Лидском районе не смогла удержать транспортное средство во время движения. Хетчбек, выскочив на встречную полосу, вылетел в кювет. Там машина завалилась на крышу. Пострадавшую женщину доставили в больницу.
В Китае произошло массовое ДТП с участием двух сотен автомобилей
По предварительным данным, один человек погиб, десятки были ранены в результате массового ДТП в Китае. Причиной инцидента стал туман и крайне неблагоприятные погодные условия в целом. В районе происшествия образовалась огромная пробка.
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