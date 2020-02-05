Сегодня в 8 утра на трассе Минск - Гродно автопоезд МАН с полуприцепом столкнулся с трактором.От полученных травм 59-летний водитель грузового автомобиля скончался по пути в больницу, 36-летний шофер МТЗ в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Планируется ряд экспертиз.



