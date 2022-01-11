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На трассе Минск - Микашевичи сбит пешеход
Смертельная авария в пригороде белорусской столицы. На трассе Минск - Микашевичи автомобиль "Ауди" сбил пешехода. Сообщается, что на момент столкновения скорость машины была около 100 км/ч, погибший пересекал дорогу вне перехода. Поскольку ДТП случилось вечером, а пешеход не был обозначен фликером, водитель своевременно не заметила человека на дороге.
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Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
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