На трассе Минск - Микашевичи сбит пешеход

Смертельная авария в пригороде белорусской столицы. На трассе Минск - Микашевичи автомобиль "Ауди" сбил пешехода. Сообщается, что на момент столкновения скорость машины была около 100 км/ч, погибший пересекал дорогу вне перехода. Поскольку ДТП случилось вечером, а пешеход не был обозначен фликером, водитель своевременно не заметила человека на дороге.