Минувшим вечером в столице на улице Бабушкина вспыхнул цех по производству антифриза и тормозных жидкостей. Как сообщает МЧС, в промышленном корпусе загорелся бойлер для разогрева технической химии. На момент ЧП в помещении находился работник, он не пострадал. Чтобы ликвидировать пламя, спасателем понадобилось менее получаса. В результате пожара повреждено оборудование и закопчено помещение. По одной из версий, причиной инцидента могло стать нарушение правил пользования теплоустройствами.