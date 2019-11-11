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На улице Бабушкина вспыхнул цех по производству антифриза и тормозных жидкостей

Минувшим вечером в столице на улице Бабушкина вспыхнул цех по производству антифриза и тормозных жидкостей. Как сообщает МЧС, в промышленном корпусе загорелся бойлер для разогрева технической химии. На момент ЧП в помещении находился работник, он не пострадал. Чтобы ликвидировать пламя, спасателем понадобилось менее получаса. В результате пожара повреждено оборудование и закопчено помещение. По одной из версий, причиной инцидента могло стать нарушение правил пользования теплоустройствами.

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