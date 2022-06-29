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На вечеринке лучших друзей лишилась наушников из сумки своей
Девушка лишилась дорогостоящего гаджета во время вечеринки. Как рассказали в милиции, барышня (несовершеннолетняя) отдыхала вместе с компанией в квартире у своего знакомого. Все это время беспроводные наушники находились в сумке. Однако когда девушка собралась домой, она заметила, что аксессуар пропал.
Вероника Крук, старший инспектор ОИОС УВД Брестской области:
Заметила пропажу и сообщила об этом присутствующим, однако никто из них информации о наличии наушников не предоставил, ввиду чего законные представители девушки и обратились в милицию. В ходе проведения оперативных мероприятий, сыщики установили личность подозреваемого, им оказался 18-летний ранее не судимый член компании, который, воспользовавшись оставленной без присмотра сумкой, похитил наушники, выкинул их в окно, а после окончания вечера забрал себе. Похищенное имущество было изъято. Действиям фигуранта дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.
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