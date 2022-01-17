На заправке в Бобруйском районе украден прицеп стоимостью около 15 тыс. евро

Воспользовался ситуацией и укатил прицеп. В милицию обратился владелец имущества, это директор одной из транспортных компаний. Он сообщил, что некий человек забрал прицеп их организации, который был припаркован на заправке. Его стоимость около 15 тысяч евро. Оперативники вышли на подозреваемого, 31-летнего жителя Бобруйского района. Он объяснил, мол, знал, что прицеп никто не охраняет. Вот и приехал на авто, забрал чужое имущество и поставил его на одной из стоянок Бобруйского района. Фигурант во всем сознался, рассказал, что далее хотел использовать прицеп в своих целях. Возбуждено уголовное дело - статья "Кража".