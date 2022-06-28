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На "заработки" в столицу - житель Пинска приехал в Минск, чтобы подработать… наркокурьером!

Житель Пинска приехал в Минск, чтобы подработать… наркокурьером! Теперь он фигурант уголовной статьи. Очередного закладчика задержали сотрудники наркоконтроля. В руки правоохранителей попал 39-летний работник интернет-магазина в момент раскладки по тайникам партии амфетамина. При нем и в доме обнаружено около 200 граммов психотропа, электронные весы, изолента, пакеты.

Установлено, что в апреле пинчанин приехал в столицу, снял квартиру и начал работать на наркошоп. Он получал крупные партии психотропов, фасовал их на мелкие дозы, затем распространял на территории Минска.
Александр Фурс, сотрудник ОНиПТЛ Заводского РУВД Минска

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