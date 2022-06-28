На "заработки" в столицу - житель Пинска приехал в Минск, чтобы подработать… наркокурьером!

Установлено, что в апреле пинчанин приехал в столицу, снял квартиру и начал работать на наркошоп. Он получал крупные партии психотропов, фасовал их на мелкие дозы, затем распространял на территории Минска.

Александр Фурс, сотрудник ОНиПТЛ Заводского РУВД Минска

