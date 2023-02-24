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На железнодорожном переезде в Кричевском районе поезд сбил грузовик

Поезд сбил грузовик на железнодорожном переезде в Кричевском районе. Авария случилось вблизи деревни Ивановка.

На железнодорожных путях заглох автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 60-летний шофер. За несколько сотен метров машинист заметил грузовик и экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось. Водитель был госпитализирован.

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