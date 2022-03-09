Начались разбирательства по делу об убийстве 40-летнего жителя Борисова

Большую часть жизни провел в местах лишения свободы и, не исключено, вскоре вновь окажется в знакомых стенах. Суд Борисовского района начал разбирательства по делу об убийстве 40-летнего жителя райцентра. На скамье подсудимых - 50-летний приятель погибшего. Оба прославились как местные криминальные авторитеты, друг друга хорошо знали и поддерживали дружественные отношения. Напомним, 28 августа прошлого года обвиняемый, по материалам дела, находясь дома у товарища, нанес тому три смертельных ножевых ранения в грудь. Вычислить нападавшего удалось по приметам. Через несколько часов после совершения преступления подозреваемый был задержан и давал показания в милиции.



Накануне убийства участники инцидента выпивали в баре, повздорили и разошлись по домам. На следующий день старший из них вместе с товарищами пришел домой к обидчику. Вместо разговора завязалась драка - гость несколько раз ударил хозяина ножом. Потерпевший скончался в машине скорой помощи.



Незадолго до трагедии, по версии обвинения, фигурант уже наведывался к ныне погибшему, взяв на себя роль коллектора. Тот потребовал у потерпевшего вернуть якобы имеющийся долг перед их общим знакомым. Для убедительности избил оппонента, угрожая ему и его близким расправой. Известно, что в биографии обвиняемого уже есть судимости за кражи, грабежи, незаконное лишение свободы и действия с огнестрельным оружием. Теперь, помимо убийства, ему вменяют принуждение к выполнению обязательств.

