Начальница почтового отделения в агрогородке Любань почти 10 лет обманывала клиентов

Пользовалась служебным положением, доверием людей и почти 10 лет обманывала клиентов. Примерно по такому сценарию выстроила свою хитроумную схему начальница почтового отделения в агрогородке Любань Октябрьского района, считают правоохранители. Согласно материалам дела, с 2012 года обвиняемая стала активно предлагать посетителям услуги по оформлению банковских вкладов. Дело в том, что женщина на протяжении 27 лет возглавляла местное почтовое отделение и пользовалась непререкаемым авторитетом местных жителей. Ей удалось убедить людей хранить деньги в банке, ссылаясь на безопасность и якобы имевшуюся повышенную процентную ставку по вкладу для жителей сельской местности.В итоге дама принимала от клиентов средства и создавала видимость совершения вклада, после чего выдавала фиктивный договор. Полученные деньги присваивала себе и распоряжалась ими по собственному желанию. Сейчас следствие ищет всех пострадавших и устанавливает сумму ущерба.