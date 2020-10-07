Начался процесс о приобретении вредоносного ПО для копирования информации

Процесс о приобретении вредоносного ПО для копирования информации начался накануне в суде Заводского района Минска. Как известно, обвиняемый за 4 года с 2016 по 2019 с помощью специальной хакерской программы подбирал реквизиты - логин и пароли доступа к учетным записям. 490 интернет ресурсов с личными данным в аккаунтах стали известны одному человеку. Чтобы оставаться неизвестным мужчина пользовался доступом в сеть в Минске и Зельве. Но тайное всегда становится явным, и, возможно, на суде будет понятно, что планировал хакер делать с личными данными пользователей. Отметим, что ему вменяют разработку, использование либо распространение вредоносных программ.



