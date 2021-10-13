Надень маску или получи штраф. В Беларуси прорабатывается механизм наказания за нарушение требований санитарных правил. Это касается и соблюдения обязательного масочного режима, введенного с 9 октября. Ранее отвечать приходилось индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Теперь под пристальным вниманием и обычные люди. Следить за соблюдением требований Минздрава будут сотрудники санэпидемслужбы и милиции - как правило, патрули будут работать в торговых объектах и пассажирском транспорте. А что думают сами люди по этому поводу и придерживаются ли они необходимых правил?



Репортаж Виктории Радевич. С началом активного роста заболеваний ковид-инфекцией в стране сложно представить свое появление в общественном месте без маски. Казалось бы, все уже давно привыкли к этому важному атрибуту повседневной жизни. Но даже с введением обязательного масочного режима для всех жителей Беларуси - а постановление Минздрава вступило в силу с 9 октября - встречаются те, кто рискнул правилами пренебречь. Стоит выйти хотя бы в один из торговых центров. О необходимости ношения масок в общественных местах напоминает работник столичной санэпидемслужбы во время совместного с милиционером рейда.



Подобные мероприятия - в торговых объектах, местах общепита и пассажирском транспорте - проводятся ежедневно. Но сейчас из-за роста количества заболевания COVID-19 работа переводится в усиленный режим: проверять соблюдение санитарных требований, по словам специалистов, будут с утра до вечера, в том числе в выходные дни.



Только за прошлую неделю работники Минского городского центра гигиеныэпидемиологии проверили порядка 150 объектов торговли и общепита на соблюдение санитарных правил - руководителям половины из них пришлось отвечать за выявленные нарушения по закону.



Уже вскоре за нарушение масочного режима отвечать перед законом могут и физлица. Этот вопрос прорабатывают специалисты на республиканском уровне. Эпидемиологическую ситуацию в столице обсудили накануне в городской мэрии в формате видеоконференции. В стране, согласно данным эпидемиологов, продолжает фиксироваться рост количества заболеваний коронавирусом - чаще всего речь идет о дельта-штаме. В группе риска - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Усилия специалистов брошены в первую очередь на их вакцинирование.