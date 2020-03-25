3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Накануне пограничники задержали нелегалов недалеко от белорусско-польской границы
"Бизнесмены" из Нигерии и "туристы" из Афганистана. Пограничники сообщили, что накануне задержали нелегалов недалеко от белорусско-польской границы. Судя по сообщению ведомства, у одних виз не было вообще, а у других срок действия давно истек.Например, граждане Афганистана, когда их задержали, рассказали, что они туристы, в Минске познакомились с двумя нигерийцами. И все вместе на такси поехали в Брест. Зачем - никто из иностранцев пояснить не смог.Что касается граждан Нигерии, у которых были просрочены визы, то они якобы предприниматели. У них вообще должна была состояться сделка по поставкам ценных пород древесины или по продаже мобильных телефонов. Но понять, где правда, а где вымысел уже сложно. В итоге в отношении задержанных начат административный процесс за нарушение правил пребывания. Все они в изоляторе Брестской пограничной группы. Нелегалов ждет депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все