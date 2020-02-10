Накануне утром в Ельске начался пожар в жилом доме, где проживает многодетная семья

Спасательные расчеты незамедлительно выехали на вызов по улице Скорины. К этому моменту помещение окутал едкий дым. Еще до прибытия подразделений МЧС жилье самостоятельно покинула невестка хозяина вместе с двумя маленькими детьми. Еще один ребенок был в гостях у бабушки, владелец дома вместе с сыном в момент происшествия отсутствовал. Сообщается, что женщина пыталась вынести из дома ценные вещи и получила ожоги ног. Спасатели ликвидировали возгорание. Причина пожара выясняется. Одна из версий - короткое замыкание электропроводки.