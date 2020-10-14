Накануне в Кличевском районе погиб человек

Вечером в деревне Колбчанская Слободка случился пожар. Со слов соседей, в доме могла находиться хозяйка жилища – 65-летняя пенсионерка проживала одна. Еще до приезда огнеборцев языки пламени поглотили постройку, частично обрушились крыша и перекрытия. На полу бойцы МЧС нашли обгоревший труп женщины. Причины возгорания установят специалисты.