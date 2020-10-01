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Накануне в лесу Молодечненского района заблудилась 72-летняя пенсионерка
День короче, ночи холоднее, а грибной сезон продолжается… Накануне в лесу Молодечненского района заблудилась 72-летняя пенсионерка. Она отправилась собирать дары природы недалеко от деревни Турец-Бояры.
К слову, спасатели настоятельно рекомендуют, уходя в лес не забывать дома телефон. Женщину искали бойцы МЧС на квадроциклах, шли по следу и служебные собаки.
"Обнаружена отделением на квадроцикле. Эвакуация. Вас понял. Как самочувствие ее? Предварительно в норме, после дополнительно сообщу".
В Полоцком районе 66-летнему мужчине пришлось провести в чаще ночь. По информации милиции, он приехал в гости к друзьям и решил помочь смастерить лопату, однако у приятелей не оказалось черенка. Тогда пенсионер прихватил с собой корзинку для грибов и отправился в лес на поиски материала для рукояти.
Обе эти истории закончились благополучно. Правоохранители напоминают, лучше не ходить в лес поодиночке, и не оставаться допоздна. К тому же, лучше любителям тихой охоты стоит брать с собой теплые вещи, а также запас воды и еды.
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