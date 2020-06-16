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Накануне вечером в Новополоцке загорелся грузовик

Автопожар в Новополоцке. Накануне вечером ЧП произошло на улице Промышленной. Загорелся грузовик на стоянке специализированного ремонтно-строительного управления. Судя по всему, очаг располагался в моторном отделении. Предположительно причиной стали проблемы с электропроводкой, точно это выяснят специалисты. Пожар ликвидировали, в результате инцидента повреждена кабина машины. По факту пожара проводится проверка.

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