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Находчивый житель Борисова вскрывал чужие машины, чтобы апгрейдить свою
Вскрывал чужие машины, чтобы починить свою. Смекалку, но при этом недальновидность продемонстрировал житель Борисова. Первый автомобиль мужчина вскрыл вблизи дома по улице Серебренникова. Выставив часть окна водительской двери, он попал внутрь и похитил накладку на переднюю панель, кнопку корректора фар и прищепку для бумаги.
Таким же способом борисовчанин проник в авто, расположенное вблизи дома по улице Строителей. Предметом посягательства в данном случае стало левое боковое стекло. Его мужчина достал, срезав уплотнительную резинку. Как оказалось, злоумышленник вскрывал чужие машины как правило одной модели для личных целей - реновации своего транспорта. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье "Кража".
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