Нападение на девушку в Витебске - милиция просит помочь установить личность злоумышленника

Милиция и следователи Витебского региона просят помочь установить личность подозреваемого в нападении на девушку в областном центре. Инцидент произошел в районе заправки на улице Воинов-Интернационалистов в минувшее воскресенье около 2 ночи. По данным правоохранителей, пострадавшая - ей 25 лет - оказалась в больнице после того, как неизвестный ударил ее (чем именно - устанавливается) прямо посреди улицы. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, и у них есть все основания полагать, что преступление мог совершить попавший на записи уличных камер мужчина.



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Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:

Установлено, что в Витебске в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в городе орудует мужчина, который уже трижды нападал на людей. Сообщаем, что данная информация является ложной. На территории Витебска не зафиксированы многочисленные нападения.