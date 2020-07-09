Нападение на пенсионерку в Калинковичском районе - злоумышленник задержан

По информации милиции, он пробрался в частный дом пожилой женщины. Угрожал хозяйке и требовал деньги. Испугавшись, 89-летняя пенсионерка отдала незваному гостю все свои сбережения. Лишь после этого дебошир ушел. Сообщается, что попасть в апартаменты ему удалось через окно. Нападавший выставил стекло в оконной раме, а дальше путь был открыт. О происшествии стало известно только на следующий день. Пострадавшей позвонил родственник, которому она рассказала о случившемся. Мужчина обратился в милицию. И вскоре злоумышленника задержали. Это 39-летний местный житель, официально нигде не работает. В тот вечер зайти в гости к пенсионерке решил потому, что не хватило денег на алкоголь. Вырученную сумму потратил на горячительные напитки. Следователи уже возбудили уголовное дело.