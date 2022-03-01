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Наркодилер с крупной партией психотропа задержан со стрельбой в Минске
Попытался скрыться во время задержания, остановили со стрельбой. В Минске задержан наркодилер с крупной партией психотропа. На 33-летнего подозреваемого вышли бойцы наркоконтроля, операцию проводили на улице Днепровской. Мужчина находился в машине и на требования выйти не реагировал. Более того, когда сотрудники ОМОНа попытались заблокировать авто, водитель стал сдавать задним ходом, игнорируя сигналы об остановке. Транспортное средство остановили, использовав оружие. Мужчину задержали.
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