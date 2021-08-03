Более 200 свертков с альфа пвп с собой. Наркодилеров задержали под Светлогорском. Это двое минчан в возрасте 19 и 24 лет. Тайники с наркотиком делали в лесах. Товар, по их версии, покупали в столице. Потом в арендованных авто развозили по регионам. СК возбудил уголовное дело.