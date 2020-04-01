Наркоконтроль вскрыл квартиру, которая специализировалась на производстве зелья

Правоохранители ликвидировали лабораторию по изготовлению марихуаны в столице. Сперва в поле зрения оперативников попал один из продавцов психоактивного канабиса, а после бойцы наркоконтроля вышли на покупателей и оптовика-изготовителя, который для выращивания конопли возвел целый палаточный городок в арендуемой квартире. Какова цена свободы? Владимир Королев о тайной лаборатории и уголовном деле.



Чтобы выйти на эту законспирированную квартиру, правоохранители провели ряд задержаний. Первыми разбираться в милиции стали с покупателями марихуаны, когда доказательная база была готова, пришли к продавцу. Это не первая уголовная ответственность задержанного за незаконный оборот наркотиков. На этот раз фигурант работал под прикрытием - снял конспиративную квартиру подальше от своего дома. Там мужчина появлялся только для ухода за растениями, изготовления и расфасовки наркотика.



В ходе осмотра квартиры правоохранители обнаружили 2,5 кг высушенной марихуаны, а также 2 кг еще не подготовленного канабиса. В двух палатках, где и была обустроена нарколаборатория, произрастали около сотни кустов конопли. В отношении фигуранта, а также задержанных покупателей возбуждены уголовные дела.



Датчики температурного режима и кислотности почвы, лампы, системы полива и вентиляции - все это оборудование теперь хранится как вещественное доказательство организации лаборатории на дому. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к покупке марихуаны в этой лаборатории.



