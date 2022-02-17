Наркоконтроль задержал очередного дилера - 21-летнего жителя Гомеля

Милиция продолжает мониторить интернет-пространство на предмет торговли наркотиками. В руки наркоконтроля попал очередной дилер. Это 21-летний житель Гомеля.



При личном досмотре и в тайниках было обнаружено 25 свертков с мефедроном - это более 55 граммов. В мобильном телефоне задержанного правоохранители нашли координаты с уже выполненной работой - закладками наркотиков.

По сообщению наркоконтроля Минской области, подозреваемый работал на один из интернет-наркомаркетов около четырех месяцев. Сбыт психотропов осуществлял на территории Гомеля и Минска. Оптовые партии забирал в пригородах, на съемных квартирах делил их на дозы для конечных потребителей и делал схрон. Во время последнего задания, а молодой человек приехал в столицу за партией наркотика, и был задержан. В съемной квартире у фигуранта обнаружены и изъяты все необходимые предметы для фасовки наркотиков: весы, пакеты, изолента и другие приспособления.