22-летний наркокурьер задержан в Бресте. Как рассказали в милиции, молодой человек на протяжении последних 3 месяцев работал закладчиком на один из интернет-магазинов по продаже психотропов. Уроженец Молодечно для этого снял квартиру в областном центре. В результате личного обыска было обнаружено и изъято 15 изготовленных закладок, т.е. более 16 граммов расфасованного и готового для реализации параметилэфедрона. Дома у подозреваемого оперативники также изъяли порошкообразные вещества и фасовки с веществом растительного происхождения, по которым назначены химические экспертизы.