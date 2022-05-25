Наркокурьера задержали в Гомельском районе

Пришел за закладкой - встретил правоохранителей. Очередного курьера задержали в Гомельском районе. Оперативники обратили внимание на парня, который во время прогулки постоянно сверялся с телефоном. Было очевидно, что он что-то ищет. Позже в его гаджете нашли данные о локации с тайником. В схроне оказалось почти 50 граммов метамфетамина. По информации милиции, 22-летний юноша работал на наркомаркет, планировал забрать товар и расфасовать на мелкие дозы для дальнейшей реализации через закладки. В его квартире сыщики нашли изоленту, zip-пакеты и весы. Возбуждено уголовное дело.