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Наркокурьеры задержаны в Бресте, среди них несовершеннолетняя закладчица
В Бресте задержана несовершеннолетняя закладчица. Оперативники задержали двух курьеров: 18-летнего неработающего парня и 17-летнюю одиннадцатиклассницу. Установлено, что молодые люди приобрели 30 г метилэфедрона. Половину расфасовали на мелкие дозы и успели разложить по тайникам, а оставшуюся часть хранили для продажи. Известно, что криминальный дуэт работал на виртуальный наркомаркет с начала года.
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