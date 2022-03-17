Наркокурьеры задержаны в Бресте, среди них несовершеннолетняя закладчица

В Бресте задержана несовершеннолетняя закладчица. Оперативники задержали двух курьеров: 18-летнего неработающего парня и 17-летнюю одиннадцатиклассницу. Установлено, что молодые люди приобрели 30 г метилэфедрона. Половину расфасовали на мелкие дозы и успели разложить по тайникам, а оставшуюся часть хранили для продажи. Известно, что криминальный дуэт работал на виртуальный наркомаркет с начала года.

