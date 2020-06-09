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Нарколабораторию в подвальном помещении многоквартирного дома обнаружили оперативники

Вентиляторы, термометры, лампы, автоматические датчики включения света. Настоящую оранжерею соорудил в подвале многоквартирного дома 38-летний житель Щучина. На мужчину сотрудники наркоконтроля вышли по оперативной информации, мол, в подвальном помещении может быть автоматизированная лаборатория. И надо сказать, что благодаря специальному оборудованию хозяин получал хороший урожай марихуаны. Затем высушивал растения и употреблял сам. Сейчас оперативники устанавливают, причастен ли мужчина к продаже конопли.

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