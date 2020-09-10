Нарушение правил эксплуатации электрооборудования - основная версия ЧП в Лепеле

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования - основная версия возгорания "сеата" в Лепеле. ЧП случилось накануне днем, о пожаре на улице Калинина сообщили очевидцы. К моменту приезда спасателей из авто валил дым. Менее минуты спасателям понадобилось, чтобы потушить 24-летнее авто. В результате возгорания в машине был поврежден салон. Никто не пострадал.

