Нарушение правил пользования печью едва не стоило жизни 65-летней пенсионерки

Ее спасли бойцы МЧС. Сообщается, что ЧП произошло сегодня ночью в городском поселке Корма. Из окон частного дома шел густой дым, а крыша была охвачена пламенем. В одной из комнат на полу огнеборцы нашли хозяйку жилища. Ее передали медикам. С диагнозом "отравление продуктами горения"женщина госпитализирована. В результате возгорания повреждены кровля и имущество в доме.



