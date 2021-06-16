Так хотел выпить, что влез в продуктовый магазин. Наряд Фрунзенского отдела охраны задержал воришку, что называется, не отходя от кассы. Мужчина не спеша выходил из павильона и совершенно не рассчитывална столь оперативный приезд милиции. При себе у него находился рюкзак со спиртным, газировкой и продуктами. Установлено, что 26-летний минчанин ранее неоднократно судим. В момент задержания был пьян. Причину поступка пояснил так: хотел продолжить отдых.