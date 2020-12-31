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Насмерть придавило плугом – следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая в Слонимском районе

Мужчина выполнял работы по замене колеса, когда плуг сорвался с домкрата. От полученных травм 41-летний местный житель скончался на месте. Причину падения должна установить экспертиза, которая назначена в рамках следственной проверки.

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