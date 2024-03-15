Насмерть сбил отца - в СК рассказали подробности расследования дела о наезде в Могилеве

Трагедия произошла поздно вечером 4 июля прошлого года. Накануне во дворе дома 36-летний мужчина помогал отцу и его другу ремонтировать автомобиль. Компания мужчин в это время выпивала. Когда алкоголь закончился, сын решил, что ему нужно съездить к другу на отцовском автомобиле ГАЗ. Несмотря на запрет пенсионера садиться за руль в таком состоянии, мужчина все равно забрал ключи и завел грузовик. Отец попытался остановить автомобиль: выбежал навстречу грузовику, махал руками и громко кричал. Водитель, проигнорировав родственника, переехал его и, не останавливаясь, уехал. Пенсионер скончался на месте.