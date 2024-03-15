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Насмерть сбил отца - в СК рассказали подробности расследования дела о наезде в Могилеве

В Следственном комитете Беларуси поделились подробностями расследования дела о смертельном наезде в Могилеве.

Трагедия произошла поздно вечером 4 июля прошлого года. Накануне во дворе дома 36-летний мужчина помогал отцу и его другу ремонтировать автомобиль. Компания мужчин в это время выпивала. Когда алкоголь закончился, сын решил, что ему нужно съездить к другу на отцовском автомобиле ГАЗ. Несмотря на запрет пенсионера садиться за руль в таком состоянии, мужчина все равно забрал ключи и завел грузовик. Отец попытался остановить автомобиль: выбежал навстречу грузовику, махал руками и громко кричал. Водитель, проигнорировав родственника, переехал его и, не останавливаясь, уехал. Пенсионер скончался на месте.

Высококвалифицированные следователи Главного следственного управления, специализирующиеся на расследовании дорожно-транспортных происшествий, провели тщательное расследование, в рамках которого допрошены обвиняемый и свидетели, проведены многочисленные экспертные исследования, а также следственные эксперименты с участием фигуранта и очевидцев трагедии. По результатам собранных доказательств 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Мария Трушинская, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

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