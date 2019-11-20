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Настоящий квест пришлось пройти 44-летней жительнице Полоцкого района
Настоящий квест пришлось пройти 44-летней жительнице Полоцкого района во время поездки в райцентр. Дама приехала в город, чтобы купить зимние вещи, но задержалась в привокзальном кафе, перебрав со спиртным. Когда женщина сильно захмелела, кассир заведения попросила одного из посетителей помочь ей выйти на улицу. Однако доведя до платформы автовокзала, неизвестный воспользовался беспомощностью дамы, забрал сумку и уехал на автобусе.
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