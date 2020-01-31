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Настоящую лавку на колесах организовал житель Слуцкого района
53-летний житель района, видимо, решил таким образом подзаработать. По окрестным селам он развозил на своем фургоне товары первой необходимости, в том числе и горячительные напитки. Вот только регистрировать свой бизнес нужным он не счел. Клиентам предлагал водку российского розлива. Акцизными марками нашей страны спиртное промаркировано не было. Когда авто остановили оперативники, в машине было 19 бутылок водки. Водитель сообщил: якобы, все приобрел для себя. Позже в хозпостройках, которые принадлежат мужчине, правоохранители нашли еще 90 бутылок с высокоградусным напитком. Материалы проверки направили в налоговую.
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