Настоящую нарколабораторию соорудил житель Минского района у себя дома: оранжерея располагалась в подвале и была оборудована со знанием дела. Задержание 32-летнего дилера проходило непосредственно в частном доме. Задержанный предусмотрел все нюансы, предоставив растению тепличные условия: установил лампы, следил за уровнем влажности, соорудил систему вентиляции и полива. Как только растения достигали необходимой зрелости, мужчина срезал траву и перерабатывал марихуану. Всего изъято 50 граммов готового зелья, а также рассада и удобрения. Известно, что ранее «агроном» не привлекался. Сейчас же возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.