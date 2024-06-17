Настоящую "тайную комнату" оборудовал у себя дома житель Заславля. Как рассказали в милиции, даже проживавшая с ним мать не догадывалась об увлечении сына. Возможно, поклонники творчества Джоан Роулинг подумают, что история как-то связана с их любимым персонажем. Но нет, все гораздо прозаичнее. Волшебному миру Гарри Поттера парень из Заславля предпочел селекцию конопли. Хотя, может, именно это увлечение и было для него ключиком в мир волшебства.