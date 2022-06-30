Навязчивый поклонник получил доступ к аккаунту бывшей девушки - возбуждено уголовное дело

История смешная, а ситуация грустная. Навязчивый поклонник получил доступ к аккаунту бывшей девушки. Экс-кавалера задержали милиционеры. Владелица странички заметила подозрительную активность на своей страничке в соцсети, более того, с аккаунта писали ее друзьям. Об этом пострадавшая рассказала в милиции. Вскоре хакера задержали, оказалось, оставить в покое леди никак не желал ее бывший кавалер.

Мужчина приобрел в салоне сотовой связи sim-карту с абонентским номером телефона женщины, которая так ранее заблокировала из-за бесконечных звонков отвергнутого поклонника. Аккаунты социальных сетей потерпевшей были привязаны к заблокированному номеру телефона и не имели дополнительной защиты. В связи с этим фигурант без особых усилий получил к ним доступ. В социальной сети мужчина общался с друзьями и новым избранником женщины. Следователи дали правовую оценку действиям и возбудили уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации.