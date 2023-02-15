3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Названа предварительная причина трагедии в Жабинковском районе, гибель на пожаре в Могилеве, два десятка рыбаков оказались на льдине на Сахалине
Жабинковский район
Двое погибли, еще одного спасли. В СК назвали предварительную причину трагедии на пожаре в Жабинковском районе. Там накануне в жилом доме в деревне Верхи нашли безжизненные тела сожителей - 37-летнего мужчины и женщины на 10 лет старше. Из той же комнаты, где были обнаружены погибшие, спасатели успели вытащить живым еще одного мужчину. С ожогами и отравлением дымом его госпитализировали. По версии следствия, смертельное пламя спровоцировала незатушенная сигарета.
Могилев
В Могилеве огонь унес жизни пенсионера и его младшего брата. Частный жилой дом на улице Максима Горького загорелся накануне поздним вечером. Об этом в спасательную службу сообщил сосед, когда заметил выбивающийся из-под крыши дым и тщетно пытался достучаться до жильцов. Спасти 79-летнего хозяина и его родственника 63 лет было уже невозможно. Их тела вынесли прибывшие бойцы МЧС. Из-за чего случилась трагедия, пока не сообщается, это выясняют специалисты.
Клецкий район
В обстоятельствах гибели пенсионера на пожаре в Клецком районе тоже еще предстоит разобраться. О ЧП в агрогородке Яновичи спасателям сообщили накануне ранним утром. Шансов выжить у 67-летнего хозяина не оставалось, к приезду пожарных расчетов он был уже мертв.
Россия
Лед тронулся. На Сахалине почти два десятка рыбаков оказались на сотню метров оторванными от берега. Все произошло в Макаровском районе острова. Льдину, на которой находились 18 человек, стало уносить в Охотское море.
На помощь приехали спасатели. Рыбаков эвакуировали, никто из них не пострадал.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов