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Названа предварительная версия аварии под Дзержинском, в которой пострадали 8 человек
Не уступил дорогу - следователи назвали предварительную версию крупной аварии, произошедшей 24 июля под Дзержинском, в результате которой пострадали 8 человек, в том числе пятеро детей (самому младшему 1,5 года, старшему 16).
По данным следствия, водитель "ауди", проезжая недалеко от второго кольца МКАД, не пропустил "ниссан" под управлением 65-летнего мужчины. Тот ехал по главной дороге.
После столкновения пострадавших (а это все, кто находилсяв "ауди") госпитализировали в Минскую областную клиническую больницу. Степень их травм устанавливается, как и точные обстоятельства ДТП.
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