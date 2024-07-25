Названа предварительная версия аварии под Дзержинском, в которой пострадали 8 человек

Не уступил дорогу - следователи назвали предварительную версию крупной аварии, произошедшей 24 июля под Дзержинском, в результате которой пострадали 8 человек, в том числе пятеро детей (самому младшему 1,5 года, старшему 16).

По данным следствия, водитель "ауди", проезжая недалеко от второго кольца МКАД, не пропустил "ниссан" под управлением 65-летнего мужчины. Тот ехал по главной дороге.