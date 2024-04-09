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Не дала денег на выпивку: в Могилеве мужчина задушил соседку шнуром
Задушил за то, что не дала денег на выпивку. Житель Могилева подозревается в убийстве своей соседки, возбуждено уголовное дело. Труп 65-летней женщины обнаружили в квартире.
Родственница сообщила, что пенсионерка не выходит на связь несколько дней. Сыщики УУР УВД вместе с коллегами из Ленинского РУВД установили, что в день убийства к хозяйке квартиры пришел ее 38-летний сосед. Мужчина хотел одолжить у пенсионерки денег. Ранее женщина его выручала, но в этот раз отказала. Возник конфликт, фигурант схватил шнур от электрообогревателя и задушил ее.
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