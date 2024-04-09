Не дала денег на выпивку: в Могилеве мужчина задушил соседку шнуром

Родственница сообщила, что пенсионерка не выходит на связь несколько дней. Сыщики УУР УВД вместе с коллегами из Ленинского РУВД установили, что в день убийства к хозяйке квартиры пришел ее 38-летний сосед. Мужчина хотел одолжить у пенсионерки денег. Ранее женщина его выручала, но в этот раз отказала. Возник конфликт, фигурант схватил шнур от электрообогревателя и задушил ее.

Антон Счисленок, вриод начальника отдела УУР УВД Могилевской области