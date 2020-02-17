Не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся

В Пружанском районе 38-летнего водителя пришлось деблокировать сотрудникам МЧС. Авария произошла в субботу недалеко от райцентра. По информации ГАИ, шофер БМВ допустил занос и вылетел с трассы. Без сознания его доставили в больницу. Позже экспертиза обнаружила в его крови почти 1,5 промилле алкоголя.



