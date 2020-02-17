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Не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся
В Пружанском районе 38-летнего водителя пришлось деблокировать сотрудникам МЧС. Авария произошла в субботу недалеко от райцентра. По информации ГАИ, шофер БМВ допустил занос и вылетел с трассы. Без сознания его доставили в больницу. Позже экспертиза обнаружила в его крови почти 1,5 промилле алкоголя.
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