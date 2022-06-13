Не устроила стоимость поездки, и пассажир ударил водителя такси

В Минске пассажир вместо оплаты ударил таксиста по голове штопором и разбил заднее стекло. Сигнал о происшествии поступил на линию 102, к тому времени злоумышленник сбежал. На место приехали стражи порядка. Раненый водитель рассказал, что отвез пассажира по указанному адресу, но последний, услышав стоимость поездки, шофера ударил по голове и разбил заднее стекло в машине. Вскоре правоохранителям удалось задержать нападавшего. 53-летний россиянин в свое оправдание сообщил, что таксист хотел его ограбить. От освидетельствования он отказался.