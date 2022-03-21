Не уступил дорогу - предварительная причина аварии на дороге Фаниполь - Победное

Предварительно, 19-летний парень за рулем BMW при выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу Renault Scénic. Женщина - водитель Renault , избегая столкновения, была вынуждена резко тормозить и менять траекторию движения. В результате машина вылетела за пределы проезжей части. После медики увезли пострадавшую в больницу.