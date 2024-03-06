"Не уступил дорогу". В Минске на Рокоссовского произошло ДТП с участием такси

Не уступил дорогу - в ГАИ назвали предварительную причину аварии с участием такси на проспекте Рокоссовского в Минске.

По информации ведомства, 18-летний парень за рулем "киа", выполняя заказ, при повороте налево не пропустил встречную "мазду". Ее от удара отбросило на светофор.