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Не воруй! В Минском районе задержали несколько человек за хищение продуктов из школы

В Минском районе хищение продуктов из школы пресекли сотрудники Департамента охраны.

Как сообщили в ведомстве, двое поваров, трое сварщиков и еще один рабочий учреждения пытались унести домой масло, сахар и фрукты на сумму свыше 500 рублей. Предварительно создав излишки, которых никто не хватится.

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