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Неадекватная реакция: в Гомеле совершено нападение на судебных исполнителей
Нападение на судебных исполнителей в Гомеле - задержан местный житель. Инцидент случился в конце июля, сейчас правоохранители опубликовали видео задержания дебошира.
В милицию поступил сигнал о том, что на судебных исполнителей совершено нападение. На место приехали оперативники. Как стало известно, сотрудники пришли к 34-летней женщине. Повод - список исполнительных производств, это кредиты, алименты. Но на пороге людей в форме встретил супруг гомельчанки. От мужчины в сторону специалистов посыпались угрозы, оскорбления, а также он замахивался молотком и бил руками работницу отдела принудительного исполнения. Тем временем ее коллега сумел забрать у нападавшего холодное оружие, а его самого обездвижить. Теперь проблемы с законом не только у женщины, но и у ее супруга. Возбуждено уголовное дело по факту насилия либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.
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