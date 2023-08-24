Небезопасный обгон, столкновение легкового автомобиля с мотоциклом, школьница под колесами авто - обзор дорожных происшествий

Мозырский район

Небезопасный обгон привел к аварии в Мозырском районе. Там столкнулись два автомобиля Volkswagen. Водитель Polo, выехав на встречную, не заметил на пути Golf. В результате удара пострадали два человека. 27-летний шофер седана не был пристегнут, а в хетчбеке пострадала пассажир. С травмами обоих госпитализировали.

Мозырь

Поворачивая налево, не предоставила преимущество мотоциклу. На перекрестке в Мозыре Citroen столкнулся с VictoryHammer. 29-летниего байкера с травмами доставили в больницу.

Речица

14-летняя школьница попала под колеса авто Volkswagen в Речице, подросток сейчас в больнице. Инцидент произошел поздно вечером. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Иные обстоятельства аварии установит дорожная милиция.

Россия

Кадры аварии на Московской кольцевой. Там шофер самосвала не заметил сломавшийся грузовик, который стоял в крайней правой полосе. Не останавливаясь, большегруз на высокой скорости протаранил фургон, образовав облако пыли. О пострадавших не сообщается.

Минск