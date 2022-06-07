Неизвестные повредили кофейный автомат и похитили деньги

Отжали в прямом смысле слова. В милицию Малориты обратился 26-летний индивидуальный предприниматель - мужчина сообщил, что неизвестные повредили принадлежащий ему кофейный автомат и похитили деньги. Специалисты уголовного розыска оперативно выяснили личности фигурантов, ими оказались 22-летний и 17-летний жители города. Молодые люди знали, что в кофемате к вечеру останется выручка и решили просто отжать дверь аппарата. Ущерб составил 300 рублей.